Областная общественно-политическая газета
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27 декабря 2016 года
№242 (5283)
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27.12.2016
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№242 (5283) |
Вторая полоса
Общество
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Кризис развитию не помеха

В Рязани подвели итоги конкурса «Сильный бизнес – сильная Россия»

Конкурс, организованный Рязанской торгово-промышленной палатой при поддержке областной Думы и регионального отделения партии «Единая Россия», проводится в регионе уже в третий раз.

Конкурсантов оценивали по темпам роста основных экономических показателей по итогам 2014-2015 годов. За счет чего можно двигаться вперед в условиях кризиса? Кто-то лидирует по темпам роста инвестиций, другие расширяют производство продукции, третьим удается создавать новые рабочие места и даже повышать зарплату работникам. По четырем номинациям и определяли лидеров конкурса.

У каждого из участников – свои достижения, которыми можно похвалиться, свои точки роста. Так, Рязанская автоколонна №1310 находит возможности для обновления автопарка. Уже в конце 2016 года приобретено десять новых автобусов, которые в ближайшем будущем порадуют горожан на социально значимых маршрутах.

– Автомобили приобретались по федеральной лизинговой программе. В данный момент автобусы проходят регистрацию в ГИБДД, – говорит начальник отдела безопасности движения и контроля на линии Александр Егоров.

Дилерский центр по поставкам сельскохозяйственной техники – ООО «Агромир», услугами которого пользуются почти все крупные сельхозпроизводители Рязанщины, кризисных явлений вообще не почувствовал. Директор фирмы Юрий Макарцев признается, что отрасль АПК сегодня ощущает себя гораздо комфортнее по сравнению с другими, поскольку идет большая государственная поддержка.

– Аграрии сегодня активно используют возможности лизинга, по душе им пришлось и субсидирование по программе №1432, благодаря которой они могут купить технику со скидкой 25 процентов, – поясняет Юрий Александрович.

Всего награды получили 28 предприятий. В их числе – такие «столпы» промышленности области, как Рязанский приборный завод, АО «Русская кожа», АО «Точинвест», 360-й Авиационный ремонтный завод и другие.

Церемония награждения состоялась в конференц-зале гостиницы «Ловеч». Дипломы вручили первый заместитель председателя регионального парламента Александр Шевырев и президент Рязанской торгово-промышленной палаты, председатель комитета облдумы по экономическим вопросам Татьяна Гусева.

– В кризисных условиях, условиях санкций вы тем не менее работаете и развиваетесь, за что вам большое спасибо, – поблагодарил руководителей предприятий Александр Шевырев.

А законодатели области, добавил он, со своей стороны стараются создать необходимые условия для этого. Так, недавно в регионе был принят базовый закон о промышленной политике, которым предусмотрено создание государственного фонда развития промышленности Рязанской области, введен целый ряд налоговых льгот и преференций для бизнеса.

– Конкурс на самом деле очень объективный, мы «смотрели под микроскопом» ваши показатели. И сегодня вы настоящие герои, – подчеркнула Татьяна Гусева.

Статья опубликована в номере 242 (5283) от 27 декабря 2016 года
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Кризис развитию не помеха
В Рязани подвели итоги конкурса «Сильный бизнес – сильная Россия»
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