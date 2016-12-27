Новый тариф и новые правила

С нового года рязанских пассажиров общественного транспорта и перевозчиков ожидают перемены

С 1 января, то есть меньше чем через неделю, проезд в городском общественном транспорте подорожает до 19 рублей. Это касается как муниципального транспорта, так и маршрутных такси, а также частных а­втобусов.

Об этом сообщил начальник управления транспорта администрации Рязани Андрей Каплинский на пресс-конференции. С начала нового года вводятся и новые правила сдерживания роста тарифов. Частные перевозчики будут возить пассажиров по «нерегулируемому тарифу», который бизнесмены станут определять сами. Прямой контроль за ценами на билеты останется только в отношении муниципальных перевозчиков. Смена политики происходит из-за норм 220-го Федерального закона, которые, в частности, требуют, чтобы распределение полномочий было именно таким.

– При этом резкого скачка цен у «частников» не предполагается, – пояснил Андрей Каплинский, – поскольку любое изменение стоимости проезда все равно должно будет происходить при согласовании с городскими властями. В случае если власти решат, что повышение тарифа необоснованно и может привести к повышению социальной напряженности, то согласовано оно не будет. Если же перевозчик в одностороннем порядке, несмотря на предупредительные меры администрации муниципального образования, предпримет попытку изменить цены на свои услуги, то это вызовет прекращение действия ранее выданного свидетельства и объявление нового тендера.

Практика применения нерегулируемых тарифов не начнется сразу же после наступления нового года. Только при заключении с частными перевозчиками новых договоров в них будет прописан соответствующий пункт. По состоянию на 1 января будущего года ни у одного из перевозчиков срок контракта не истекает. Но это не значит, что они смогут расслабиться. Администрация города подготовила ряд проектов, которые должны, по мнению чиновников, сделать общественный транспорт более цивилизованным. В частности, всем фирмам, которые осуществляют перевозку по центральным улицам и по наиболее загруженным маршрутам, будет настоятельно рекомендовано перейти от формата маршруток, даже вместительных, к перевозке на автобусах, как миниатюрных, так и полноразмерных. Оплата проезда также претерпит изменения. Предполагается всячески стимулировать рязанцев к переходу на безналичную электронную систему оплаты. Для этого, скорее всего, придется внедрять систему скидок для тех, кто выбирает электронные платежи, а не расплачивается наличными. В дальнейшем планируется создать даже систему «индивидуальных электронных кошельков», которые каждый пассажир сможет контролировать через Интернет. Все указанные инициативы должны привести систему платы за проезд к максимальной прозрачности. Это будет полезно не только для налоговых органов и других контролирующих организаций, но и для владельцев транспортного бизнеса, которые смогут в режиме реального времени мониторить интенсивность перевозок и их доходность. Возможность недобросовестных кондукторов и водителей положить часть выручки в свой карман будет исключена. При электронном способе оплаты также снизится опасность поездки на маршрутках. Водитель больше не будет отвлекаться от вождения на пересчет денег. Электронный, в том числе бесконтактный терминал, установленный на поручне, все сделает в автоматическом режиме. Все эти нововведения планируется внедрять ближе к лету.