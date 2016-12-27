Областная общественно-политическая газета
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27 декабря 2016 года
№242 (5283)
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27.12.2016
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№242 (5283) |
Вторая полоса
Общество
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Тепло в каждый дом

В Рязани отметили День энергетика

Традиционно в самый короткий световой день в году, 22 декабря, в России отмечается профессиональный праздник энергетиков. Люди этой профессии в первую очередь поставляют тепло и свет в большинство домов страны.

На торжественном вечере в МКЦ собрались работники МУП «РМПТС» Рязани. Всех собравшихся от имени губернатора поздравил заместитель председателя правительства Рязанской области Владимир Трушкин. Он пожелал работникам теплоснабжающей организации успехов в работе, благополучия в личной жизни, а также поменьше аварий на теплосетях. Централизованное теплоснабжение областного центра обеспечивается, среди прочего, мощностью 79 собственных котельных, в которых установлено 257 котлов, 10 перекачивающих насосных станций, 121 центральный тепловой пункт.

Протяженность тепловых сетей составляет 522 км в двухтрубном исчислении. А всего потребителями централизованно распределяемого тепла являются более 380 тысяч жителей города, а также 2500 промышленных предприятий разного масштаба. Кроме инженеров и ремонтников, в рядах энергетиков и водители, ведь только техники в постоянном использовании РМПТС насчитывается 120 единиц. Всего коллектив предприятия составляет почти 2000 работников. Лучших из них наградили грамотами регионального правительства. Коллектив поздравили представители областной законодательной власти и городской Думы. Директор МУП «РМПТС» Андрей Тихомиров выразил благодарность всем своим сотрудникам, которые смогли проделать большую и трудную работу в текущем году, а также гостям праздника за теплые слова и высокую оценку работы предприятия.

Статья опубликована в номере 242 (5283) от 27 декабря 2016 года
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С нового года рязанских пассажиров общественного транспорта и перевозчиков ожидают перемены
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