Как победить сезонные недуги

Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе ожидается к середине января

Об этом заместитель министра здравоохранения области Олег Митин сообщил во время брифинга, прошедшего в региональном минздраве.

Сейчас постепенно идет подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе, но ситуация вполне штатная. Олег Митин сообщил, что с начала сезона (а именно с октября) госпитализированы 800 человек. Только 40 человек из тех, кто попал в больницу, были привиты. Причем получившие вакцину пациенты перенесли заболевание легче, чем все остальные. Это говорит о том, что проведенная вакцинопрофилактика работает. Подъем заболеваемости сезонными недугами уже ощутили на себе и медики: количество вызовов на дом участковых терапевтов в последнее время возросло. В связи с эпидемиологическим подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом на шестидневную рабочую неделю перешли рязанские поликлиники. Жители области стали чаще вызвать «скорую помощь». Во время брифинга Олег Митин объяснил, когда делать это целесообразно, а когда – нет. Звонить в «скорую» нужно лишь в случаях, когда возникает угрожающее жизни состояние: температура поднимается выше 39 градусов, возникают судороги и ларингоспазм (человек задыхается). В остальных ситуациях следует пригласить на дом участкового терапевта. Все лекарства лучше принимать по согласованию с доктором. Кстати, ряд сильных противовирусных препаратов, которые необходимо принимать при ОРВИ и гриппе, продаются только по рецепту, выданному врачом.

Отдельно Олег Митин остановился на работе службы «скорой помощи». Он объяснил, что служба сейчас перегружена вызовами, в том числе необоснованными. Именно поэтому возникают задержки с приездом медицинских бригад, на что в последнее время часто жалуются рязанцы.

– Задержка происходит не из-за отсутствия материально-технической базы, а от того, что медики тоже болеют, ведь они работают на передовой борьбы с вирусной инфекцией, – добавил замминистра.

Олег Митин призвал рязанцев при малейших проявлениях гриппа и простуды не ходить на учебу и работу, оставаться дома, начинать лечиться доступными средствами и ждать врача.