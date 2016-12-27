Батальонный комплект вручен

Бойцы гвардейского 137-го Рязанского парашютно-десантного ордена Красной Звезды полка первыми в ВДВ получили новые образцы вооружения

Торжественная передача батальонного комплекта современных БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» (33 единицы) была организована в торжественной обстановке. Машины выстроили на плацу, словно на параде. По периметру устроили выставку стрелкового оружия, средств связи, обмундирования десантных войск. Каждый пришедший на церемонию вручения оружия мог не только прочитать аннотацию выставочных экземпляров, но и подержать образцы в руках и сделать фото на память.

Видео Дмитрия Соколова.

Помнятся времена, когда в СМИ даже многие названия оружия запрещалось упоминать, не то чтобы снимки публиковать. Сейчас оборонное ведомство более открыто для общества, и это одна из стратегических задач государства.

Да, Россия не воюет ни с кем. Но она помогает другим странам вести борьбу с терроризмом и хорошо помнит о том, что порох всегда нужно держать сухим. Подтверждение этому – сегодняшнее состояние Вооруженных сил России. Быстрыми темпами идет перевооружение армии, модернизация полигонов, организовано взаимодействие с зарубежными коллегами, свидетельством чему являются Всемирные армейские игры, проводящиеся в России по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. На предыдущих этапах конкурса десантники КНР по достоинству оценили наши машины БМД-2, а уж те, что были вручены нашим десантникам в составе батальонного комплекта (БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка») на сегодняшний день – верх совершенства военной техники. Кстати, делают ее на российских заводах в Кургане и Волгограде. Это даже не пример импортозамещения, поскольку иностранцы и до объявления санкций военную технику не умели делать так качественно, как в России.

– Это машина, которая способна на дальности до 5 километров бороться с самыми современными танками, – говорит командующий ВДВ РФ генерал-полковник Андрей Сердюков. – Она может вести огонь на дальность до 7 километров осколочно-фугасным снарядом. Это маневренная, скоростная, плавающая, десантируемая машина, а ее боевой модуль вообще уникальный. Эта машина имеет систему навигации. Очень эффективно применяется и для борьбы с воздушными целями. И, конечно же, это результат планомерной работы, которая проводится руководством страны, Министерством обороны по оснащению вооружением, специальной военной техникой ВДВ и в целом Вооруженных сил России. Все эти мероприятия четко увязаны с нашей работой военно-промышленного комплекса, с переобучением нашего личного состава. Поэтапно боевая машина вот такими же батальонными комплектами будет поступать на вооружение в Воздушно-десантные войска. В 2017 году два батальонных комплекта поступят на вооружение 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Ульяновске.

На церемонию вручения военной техники в Рязань прибыли представители командования ВДВ России, руководители и конструкторы предприятий, на которых военная техника производится, депутаты Государственной Думы, представляющие Комитет по обороне. Они высоко оценили качество поставляемого в войска оборудования и военной техники, а также темпы перевооружения армии.

– Эта техника заставляет каждого из нас гордиться тем, что мы создали, и своей страной, – говорит заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, участник боевых действий в республике Афганистан Франц Клинцевич. – Страна сегодня нуждается в защитниках, их хорошей военной выучке и очень серьезной надежной технике. И такая техника есть. Мы вместе с моим коллегой по Госдуме, десантником Андреем Красовым, который тоже сегодня здесь, хотели бы от имени российских парламентариев поблагодарить всех, кто причастен к созданию такой техники и кто ее будет осваивать.

При несении службы военные не должны думать о том, как бы быстрее вернуться домой и решать там свои многочисленные бытовые проблемы. Способствовать решению этих проблем тоже должно государство – такова стратегия руководства страны и правительства Рязанской области.

– Я очень рад, что наш полк получил новую боевую технику, – говорит губернатор Олег Ковалев. – Это обеспечит более современные условия для боевой выучки. Мы всегда помним о том, что Рязань – город военных, столица ВДВ, и уделяем большое внимание созданию социальной инфраструктуры для военных с тем, чтобы, отдавая много времени службе, они возвращались домой и чувствовали себя социально защищенными. Мы строим и детские сады, и дороги для военных. Я рад, что министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу принял решение построить в Рязани госпиталь, современно и хорошо оснащенный. Это большое дело и для нашего гарнизона, и для тех военнослужащих, которые в перспективе будут переведены на службу в наш регион. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы воины чувствовали себя частью общества. В Рязанской области уважают и ценят военнослужащих, и отношения у нас всегда самые добрые. Самое важное, когда военные поддерживаются в целом обществом. В Рязани так и есть.