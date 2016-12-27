Скорбим и помним…

Рязанцы возложили цветы к бюсту Александра Александрова в память о погибших в авиакатастрофе

Вчера в Рязани почтили память погибших в катастрофе Ту-154. Самолет упал в Черное море у побережья в районе Сочи.

В траурной церемонии принял участие губернатор Олег Ковалев. В знак скорби о жертвах трагедии глава региона возложил цветы и поставил зажженные свечи к бюсту А.В. Александрова, установленному в сквере его имени на улице Советской Армии.

Представители Рязанской областной Думы, активисты «Молодой гвардии», школьники, студенты после минуты молчания также возложили цветы к бюсту композитора.

Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова не раз выступал в нашем городе, принимал участие в фестивале военно-патриотической песни «Салют, Победа!», проходившем в Рязани, был частым гостем на родине А.В. Александрова в Захаровском районе.

В авиакатастрофе легендарный коллектив потерял треть своего состава.

– Душа плачет обо всех, кто погиб на борту самолета. Члены экипажа, журналисты, артисты ансамбля были полны надежд, наверняка о чем-то мечтали в жизни. Не стало с нами и директора фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза. В память о ней мы подарили детям в больницах новогодние подарки, безусловно, отменив праздничные утренники, – говорит депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова. – Сегодня мы скорбим. Трагедия еще раз показала хрупкость нашей жизни, поэтому хочется всем сказать: берегите своих близких.