Областная общественно-политическая газета
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27 декабря 2016 года
№242 (5283)
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27.12.2016
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№242 (5283) |
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Общество
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На родине композитора

Александра Александрова в Захаровском районе прошла траурная церемония
На родине композитора

В 11 часов в селе Плахино, на родине А.В. Александрова, состоялось траурное возложение цветов к бюсту композитора, минутой молчания почтили память погибших александровцев ученики и педагоги школы.

На церемонию приехали глава администрации Захаровского района Ильдус Абдюшев, председатель Захаровской районной Думы Михаил Хлопов, глава Плахинского сельского поселения Юрий Демидов.

Акция памяти продолжилась в школьном музее имени Александрова. Директор музея Татьяна Сошникова провела для участников акции экскурсию, они также возложили цветы... В школе на переменах звучит музыка нашего известного земляка, на стенде – списки погибших артистов знаменитого на весь мир ансамбля.

По информации издательства «Пресса»

Статья опубликована в номере 242 (5283) от 27 декабря 2016 года
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Скорбим и помним…
Рязанцы возложили цветы к бюсту Александра Александрова в память о погибших в авиакатастрофе
На родине композитора
Александра Александрова в Захаровском районе прошла траурная церемония
Сохранить и развить
Работа по достопримечательному месту «Есенинская Русь» продолжается
Невосполнимая утрата
Вечер памяти погибших в авиакатастрофе ТУ-154 прошел в областной библиотеке имени Горького
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