На родине композитора

Александра Александрова в Захаровском районе прошла траурная церемония

В 11 часов в селе Плахино, на родине А.В. Александрова, состоялось траурное возложение цветов к бюсту композитора, минутой молчания почтили память погибших александровцев ученики и педагоги школы.

На церемонию приехали глава администрации Захаровского района Ильдус Абдюшев, председатель Захаровской районной Думы Михаил Хлопов, глава Плахинского сельского поселения Юрий Демидов.

Акция памяти продолжилась в школьном музее имени Александрова. Директор музея Татьяна Сошникова провела для участников акции экскурсию, они также возложили цветы... В школе на переменах звучит музыка нашего известного земляка, на стенде – списки погибших артистов знаменитого на весь мир ансамбля.

По информации издательства «Пресса»