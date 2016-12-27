В Рязани временно перекроют движение автомобильного транспорта

Как сообщает сайт администрации города, сегодня, 27 декабря, в Рязани пройдут торжества, посвященные Дню спасателя Российской Федерации. В связи с этим с 9.00 до 15.00 будет перекрыто движение по улице 2-й Школьный переулок.

Перекрытие движения связано с проведением выставки пожарной и спасательной техники Главного управления МЧС России по Рязанской области на площади Победы в районе торгового центра «Виктория плаза».

Внимание автомобилистов! Администрация города Рязани просит автомобилистов в этот период не оставлять личный транспорт на участке от пересечения 2-го Школьного переулка с Первомайским проспектом до 1-й Безбожной улицы.