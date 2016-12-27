Жители Рязани по телефону «горячей линии» могут задать вопросы специалисту кадастровой палаты региона

Сайт администрации Рязани сообщает, что сегодня с 12.00 до 14.00 по номеру (4912) 37-70-44 будет работать «горячая линия» филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Рязанской области. На вопросы о порядке внесения сведений государственного кадастра недвижимости о проекте межевания территорий будет отвечать начальник отдела инфраструктуры пространственных данных Олег Владимирович Бирюков.