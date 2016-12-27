Губернатор Рязанской области Олег Ковалев поздравил сотрудников МЧС и ветеранов службы с Днем спасателя Российской Федерации

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые сотрудники МЧС Рязанской области и ветераны службы! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем спасателя!

Защита от чрезвычайных ситуаций является неотъемлемой частью работы по обеспечению безопасной и стабильной работы всех систем жизнедеятельности. Со времени своего создания служба спасения проявила себя реальной силой, способной оперативно ликвидировать последствия природных и техногенных катастроф, принимать превентивные меры по их предупреждению.

Рязанские спасатели постоянно находятся на боевом посту. Работая в исключительно сложных условиях, нередко с риском для жизни, они в трудную минуту оперативно приходят на помощь людям. На их счету сотни предотвращенных несчастных случаев и спасенных жизней. Благодаря мужеству и отваге, высокому профессионализму и преданности своему делу сотрудники службы спасения заслужили большое доверие и уважение жителей области. Убежден, что и в дальнейшем они также ответственно будут выполнять все поставленные задачи.

Желаю личному составу и ветеранам МЧС здоровья, благополучия, успехов в нелегкой службе на благо России и родного Рязанского края!»