Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя РФ

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС! От имени депутатов областной Думы и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем спасателя!

Сегодня МЧС России является одним из эффективных ведомств с отлаженной системой оперативного реагирования, на самом высоком уровне решающим задачи по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Вы всегда первыми приходите на помощь тем, кто попал в беду, рискуя своей жизнью, мужественно противостоите стихии, техногенным и природным катастрофам, доставляете медикаменты и продовольствие, эвакуируете людей из горячих точек.

Благодаря вашему профессионализму, опыту, героизму, умению найти выход из самых сложных, экстремальных ситуаций рязанский отряд спасателей не раз отмечался как один из лучших и организованных в единой государственной системе МЧС. Вы завоевали заслуженный авторитет и доверие жителей области.

Большое спасибо за вашу нелегкую, опасную, но благородную работу, направленную на спасение человеческих жизней. Уверен, что вы и дальше будете беречь традиции, эффективно решать поставленные задачи, честно служить Отечеству.

От всей души желаю всем, кто носит гордое имя «спасатель», мирного неба над головой, крепкого здоровья, спокойствия и добра!»