За неделю в пожарах в Рязанской области было уничтожено и повреждено 17 строений, 3 единицы техники

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, с 19 по 25 декабря пожарные подразделения региона ликвидировали 18 пожаров, эвакуировали 20 человек.

20 декабря во время пожара в доме по улице МОГЭС в Рязани огнеборцы эвакуировали 20 человек.

24 декабря в пожаре в жилом доме по улице Молодцова в Рязани пострадал мужчина 1964 года рождения. Он получил ожоги верхних конечностей и отравился продуктами горения. Пострадавшего доставили в ОКБ.

К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования привлекались 3 раза.