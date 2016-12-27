В городе Касимове Рязанской области ветеранов труда торжественно поздравили с Новым годом

Более 30 ветеранов труда г. Касимова приняли участие в традиционном торжественном приеме у главы администрации города Михаила Васильева и депутата областной Думы Александра Глазунова. Сначала для гостей прошла экскурсия в новом Центре культурного развития, в музее колоколов и в «Кузнечном дворе». Затем по традиции встреча продолжилась в чайном зале музея «Русский самовар». Представители власти поздравили гостей и поделились планами по развитию города на 2017 год. При этом выслушали замечания и предложения ветеранов.

Каждый из приглашенных получил новогодний подарок. Праздничную атмосферу торжественного приема украсили концертные номера артистов городского Дворца культуры, а также задорные песни под баян.