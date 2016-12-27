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27.12.2016
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Общество
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В Рязани наградили победителей и призеров конкурса детского рисунка «Спорт против наркотиков»

Во Дворце детского творчества прошла церемония награждения победителей и призеров конкурса рисунков «Спорт против наркотиков», объявленного управлением по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани среди воспитанников муниципальных детских спортшкол. Сообщает об этом сайт горадминистрации.

Всего на конкурс было подано около ста работ, из которых жюри выбрало девять лучших. Грамоты и кубки победителям и призерам вручила представитель городского управления по физической культуре и массовому спорту Светлана Лупандина.

Первое место среди участников от трех до шести лет присуждено Михаилу Ляшкову (ДЮСШ «Орион), на втором месте Илья Харенко (ДЮСШ «Золотые купола»), на третьем – Илья Ермаков (СДЮСШОР «Комета»).

В категории от семи до двенадцати лет лучшей признана работа Никиты Аганина (ДЮСШ «Золотые купола»), второй стала Шипилова Анастасия (ДЮСШТ «Юниор»), третьим – Артем Нистратов ДЮСШ «Сокол»).

В старшей категории – от тринадцати до восемнадцати лет – первое место присуждено Екатерине Блудовой (ДЮСШ «Золотые купола»), второе – Диане Поповой (ДЮСШ «Золотые купола»), третье – Инне Гарифуллиной (СДЮСШОР «Вымпел»).

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