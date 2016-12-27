Молодежный парламент при Рязанской областной Думе подвел итоги работы за 2016 год

На заседании молодежного парламента при Рязанской областной Думе молодые парламентарии подвели итоги деятельности в 2016 году, обсудили основные направления работы в сфере молодежной политики региона на перспективу. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В работе заседания приняли участие депутаты областной Думы Алексей Просянников и Сергей Лукьянов, заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта региона Павел Симаков, член Палаты Молодых законодателей Совета Федерации Федерального Собрания РФ Елена Сидорова, доктор юридических наук, профессор кафедры теории государства и права, международного и европейского права Академии права и управления ФСИН России Сергей Воробьев.

На заседании были рассмотрены работы участников областного конкурса «Юный законотворец». Студенты Рязанского государственного радиотехнического института, Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, Академии права и управления ФСИН России, Московского университета им. С.Ю. Витте представили экспертному жюри свои законодательные инициативы, большинство из которых получили высокую оценку.

В завершение к присутствующим обратился депутат областной Думы Алексей Просянников.

– Активная гражданская позиция и желание делать наш регион лучше являются залогом вашей успешной работы. Молодежь не должна оставаться в стороне от общественно-политических процессов, именно от вас зависит, какой будет наша страна в будущем, – отметил он и вручил молодым законодателям от имени председателя областной Думы Аркадия Фомина благодарственные письма.

Фото предоставлено пресс-службой Рязанской областной Думы