Полицейские в Рязани пресекли деятельность подпольного цеха по производству спиртного

Цех по производству контрафактной алкогольной продукции элитных брендов располагался в складском помещении в южной промзоне областного центра

Подпольное производство было оборудовано полуавтоматической линией, на которой спиртное разливалось в бутылки и производилась маркировка. Вместе с огромными емкостями со спиртосодержащей жидкостью полицейские обнаружили в цехе готовую «продукцию» – бутылки с этикетками виски, рома, текилы элитных брендов и водки.

В соседнем с «цехом» складском помещении была обнаружена аналогичная алкогольная продукция, упакованная в специальные короба. Из незаконного оборота изъято 8 тонн фальсифицированной алкогольной продукции, 8,5 тонн спиртосодержащей жидкости, 180 000 пустых бутылок, а также оборудование для производства алкогольной продукции, приспособление для укупорки бутылок, этикетки.

Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу. Оборудование арестовано и направлено на ответственное хранение.

Оперативники установили, что к организации подпольного производства и хранению фальсифицированной алкогольной продукции причастны пятеро жителей Рязани и Рязанской области.