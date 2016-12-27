Новогодние желания юных рязанцев исполняются

Сегодня в центре психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам состоялся праздник. Юным зрителям артисты студии «Белый балъ» показали представление по мотивам европейской сказки «Три апельсина». Действо было интерактивным – ребята приняли в нем непосредственное участие.

Поздравила мальчишек, девчонок и сотрудников центра заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева. Она пожелала собравшимся добра в новом году.

Куклы, пазлы, самокаты, машины, конструкторы, конфеты – такие подарки получили дети от Деда Мороза и Снегурочки.