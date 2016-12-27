В Рязанской области задержали подозреваемого в наркопреступлении

Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейские получили сведения, что 24-летний житель села Перкино Спасского района появляется на улице в состоянии, похожем на алкогольное опьянение. Стражи правопорядка предположили, что этот мужчина употребляет наркотики растительного происхождения, а наркотические средства хранит у себя дома.

При досмотре в жилище злоумышленника сотрудники полиции обнаружили 1100 граммов марихуаны.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ. По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет. Проводится расследование.