Средняя трудовая пенсия неработающего пенсионера в Рязанской области в наступающем году составит свыше 13 300 рублей

Трудовые пенсии в 2017 году вырастут на 5,8 процента. Однократная индексация ожидается 1 февраля и коснется только неработающих пенсионеров. Подробности предстоящего повышения сообщил управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Рязанской области Геннадий Пашин во время пресс-конференции, прошедшей в редакции газеты «Рязанские ведомости». В результате индексации размер средней трудовой пенсии в Рязанской области составит около 13 320 рублей. Напомним, получатели трудовых пенсий по старости составляют подавляющее большинство среди всех рязанских пенсионеров. Кроме трудовых пенсий по старости, на 5,8 % увеличатся ежемесячные выплаты федеральным льготникам.

Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, на 2,6 % будет проведена 1 апреля. Ориентировочный средний размер этого вида пенсий после повышения – почти 9 800 рублей.