Рязанский «Элекс-Фаворит» установил рекорд результативности в чемпионате России по мини-футболу

Сверхрезультативную игру подопечные Виталия Громова и Владимира Иванова продемонстрировали в гостевом матче против московской «Крепости». В ворота соперников они провели 34 мяча, а в свои пропустили только три. Рекорд результативности в одном поединке в составе рязанской команды поставил Денис Голунов, забивший 12 голов. По пять раз поражали цель Александр Телегин, Максим Куликов и Алексей Кинякин. Хетт-трик – на счету Михаила Лушникова, два гола забил Алексей Петухов, отличились также Руслан Мурашкин и Алексей Попов.

Победа позволила «Элексу-Фавориту» поднятья еще на одно место в турнирной таблице – пятое. Ближайший матч наша дружина проедет дома – 7 января 2017 года в Рязани, в спорткомплексе «Арена Атрон», она будет принимать казанский «Ядран». Начало игры – в 15.00.