Главная хоккейная команда Рязанской области осталась в зоне турнира плей-офф чемпионата России

В очередном туре чемпионата страны среди клубов высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Рязань» в Пензе встретилась с местным «Дизелем». В целом при равной игре из-за грубейших ошибок в защитных действия гости потерпели поражение – 2:5. У нас шайбы в ворота хозяев забросили Артем Маслов и Кирилл Старцев. Счет по периодам – 1:0, 3:2 и 1:0 в пользу «Дизеля». При счете 2:4 более чем за две минуты до сирены тренерский штаб рязанцев сменил голкипера на шестого полевого игрока, но это не принесло успеха. Более того, хозяевам удалось забросить шайбу в пустые ворота.

«Рязань» выступала в таком составе: Пиманкин (0.00 – 23.26; Белов, 23.26 – 57.52, 58.20 – 60.00); Филатов – Коренков, Денежкин – Петраков – Маслов; Хисамутдинов – Манухов, Старцев – Карпов – Рукин; Грицких – Дубинин, Ефимов – Кривченко – Лукин; Турчанинов – Полинин, Чванчиков – Крикуненко – Лызин.

Впрочем, это поражение не помешало нашей дружине остаться в зоне турнира плей-офф. Сейчас рязанцы занимают пятнадцатое место, а в решающую стадию соревнований – турнира с выбыванием – выходят шестнадцать сильнейших коллективов из 26 стартовавших. Следует учесть, что «Рязань» провела матчей меньше, чем большинство ближайших соперников. К тому же она получила без игры три очка от снявшегося с чемпионата саратовского «Кристалла». Состоявшиеся вчера матчи завершились так: «Зауралье» – «Торпедо» (Усть-Каменогорск) – 0:1, «Рубин» – «Сарыарка» – 2:1 Б, «Дизель» – «Буран» – 2:4. Последние в этом году поединки команды ВХЛ проведут 28 декабря, и тогда станет известно, на какой позиции ХК «Рязань» встретит Новый год.