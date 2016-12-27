С поражения начала сборная молодежная команда России с рязанцами в составе очередной, 41-й, юниорский чемпионат мира по хоккею с шайбой

Накануне главного состязания года в контрольных поединках подопечные Валерия Брагина в овретайме переиграли сборную Дании – 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0), а затем уступили сверстникам из Швеции – 0:4 (0:2, 0:1, 0:1).

Сегодня, 27 декабря, в 4.00 по московскому времени в первом матче чемпионата на лед вышли россияне и канадцы. Хозяева одержали победу – 5:3. В составе сборной России выступают представители ХК «Рязань» – вратарь Антон Красоткин, полевые игроки нападающие Денис Алексеев и Данил Юртайкин.

В групповых соревнованиях надо занять место не ниже четвертого, после чего восемь сильнейших дружин в турнире плей-офф продолжат борьбу за медали.

28 декабря в полночь (время московское) начнется матч Латвия – Россия, 29 декабря (начало –в 23.30) россияне встретятся со сборной США, 1 января (4.00) с хоккеистами Словакии.