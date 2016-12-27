В Рязанской области продолжается акция «В новый год – без налоговых долгов!»

В региональном управлении Федеральной налоговой службы состоялась пресс-конференция. Речь шла о мерах, направленных на погашение физическими лицами зпадолженности по имущественным налогам. Перед журналистами выступили заместитель руководителя областного УФНС Юлия Орловцева и начальник отдела этого ведомства Нина Синель.

Как отметила Юлия Орловцева, традиционно некоторая часть рязанцев вовремя свою обязанность перед государством не выполняет. Вот некоторые цифры. Начисления по этим имущественным налогам составили 1 миллиард 718 миллионов рублей. Между тем, по состоянию на 21 декабря, поступления составили 1 миллиард 385,4 миллиона рублей. Недоимка – более 330 миллионов. Уровень собираемости – 80,6 процента.

Юлия Орловцева подчеркнула, что лучше всего жители области платят налог на имущество физических лиц. Здесь уровень собираемости 88 процентов. Хуже всего – земельный налог. Поступления здесь – 77,9 процента от начисленного объема.

Нина Синель сообщила, что в регионе продолжается информационно-просветительская акция: «В новый год – без налоговых долгов!». Рязанцам напоминают об их задолженности и СМИ, и громкоговорители, вещающие в местах массового скопления людей. В поселки, села, деревни приезжают специальные мобильные офисы налоговой службы. До Нового года – всего несколько дней. Можно еще успеть ликвидировать задолженность.

Если же этого не сделать, то окажешься под воздействием целого комплекса принудительных акций. Причем – на весь год.

Так, за 11 месяцев 2016 года налоговыми органами направлено 27,6 тысячи исковых заявлений в суды по взысканию с рязанцев 330,7 миллиона рублей. В службу судебных приставов передано более 10 тысяч исполнительных документов на сумму более 161 миллиона рублей. Более чем для 2,2 тысячи человек, имеющих задолженность свыше 10 тысяч рублей, были введены временные ограничения на выезд за границу.