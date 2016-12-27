В Рязани будет на два сквера больше

На прошедшем сегодня заседании Рязанской городской Думы депутаты приняли решение о проведении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план областного центра. Речь идет об изменении функционального зонирования территории возле домов №№ 19, 19 корпус 1 по улице Интернациональная. Предполагается сменить зону застройки многоэтажными жилыми домами на зону городских парков, скверов и бульваров. Публичные слушания пройдут 31 января 2017 года.

Еще один благоустроенный сквер появится на Московском шоссе возле остановки общественного транспорта «Дом книги». Публичные слушания по этому вопросу уже состоялись, рязанцы одобрили проект, измерения в Генеральный план города и Правила землепользования внесены.