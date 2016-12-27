В Рязанской области в этом году зафиксировали 2463 случая пожаров, ДТП, несчастных случаев и аварий

Об этом на учебно-методических сборах по подведению итогов работы территориальной подсистемы РСЧС в этом году сообщил руководитель главного управления МЧС России по региону. Сергей Филиппов отметил, что количество пожаров и аварий сократилось на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом году в регионе произошли 4 чрезвычайные ситуации (3 техногенного характера, 1 биолого-социального характера).

Большую профилактическую работу сотрудники МЧС провели в области в преддверии и в период прохождения паводка. Весной было подтоплено 10 низководных мостов в 10 муниципальных образованиях.

Со второй декады марта в регионе началась работа по предупреждению лесо-торфяных пожаров. В этом году продолжилась работа по обводнению торфяников в Рязанском, Клепиковском и Спасском районах. Правительством области выделено на это более 2 миллионов рублей. Летом контролировали лесопожарную обстановку как с помощью наземного патрулирования, так и с воздуха. Более 25 тысяч рейдов и патрулирований провели во время пожароопасного периода.