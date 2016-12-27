Аттестационная комиссия минобрнауки РФ рассмотрела кандидатуры на должность ректора Рязанского госуниверситета им. С.А. Есенина

Сегодня состоялось заседание аттестационной комиссии министерства образования и науки России, в ходе работы были рассмотрены кандидатуры на должность ректора Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина.

В соответствии с порядком, установленным министерством образования и науки РФ, в 2016 году состоялось выдвижение кандидатов на должность ректора РГУ. Ученым Советом были утверждены четыре кандидатуры. Губернатор Олег Ковалев встретился с каждым из претендентов. Глава региона отметил хороший профессионализм и высокие личностные качества каждого из них.

С учетом того, что за последние время эффективность вуза значительно повысилась, глава региона принял решение, и направил письмо в минобрнауки РФ, согласно установленным правилам. В письме губернатора Олега Ковалева говорится о поддержке кандидатуры Алексея Зимина, который является и.о. ректора РГУ 2,5 года.

За это время удалось добиться выполнения всех семи показателей мониторинга вузов, проводимого министерством образования и науки РФ. За это время значительно укрепилась материальная база университета, ведется строительство бассейна, в два раза увеличился объем средств, привлеченных на научно-исследовательскую работу. Кроме того, открыт новый объединенный Совет по психологии, четыре научных журнала, которые издаются в вузе, вошли в перечень ВАК.

В заседании приняла участие заместитель председателя правительства области Елена Буняшина. Результаты работы комиссии будут известны через 2 дня. Выборы ректора РГУ планируется провести в конце январе-начале февраля 2017 года.

Источник: сайт правительства Рязанской области