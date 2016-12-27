Рязанские школьники вернулись с Кремлевской елки

Сегодня на железнодорожном вокзале «Рязань-1» встречали 27 школьников из Рязани, Ермишинского, Кадомского, Шиловского, Шацкого и других районов области. Дети побывали на Кремлевской елке. Среди них – победители различных конкурсов и олимпиад, участники художественной самодеятельности, а также дети, оставшиеся без попечения родителей.

Ребята увидели театрализованное сказочное представление в Государственном Кремлевском дворце, побывали на экскурсии в музее космонавтики, на пешей прогулке в Государевом дворе в Измайлово.

– Я уже пятый год сопровождаю детей в Москву на этот новогодний праздник. Они всегда возвращаются радостные и довольные, с нетерпением рассказывают родителям о своих ярких впечатлениях и показывают подарки. Безусловно, участие в Кремлевской елке – это хороший стимул для ребят продолжать развивать свои способности и умения, – говорит Татьяна Карташова, заместитель начальника отдела социализации и развития одаренности детей министерства образования области.

Всего на Кремлевской елке уже побывало около шести тысяч школьников со всей страны.