На новый детский сад в Рязани пожертвовали почти 28 миллионов рублей

Депутаты Рязанской городской Думы внесли изменение в бюджет областного центра на 2018 год в связи с заключением администрацией города Рязани договоров о добровольном пожертвовании на строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Канищево, Семчино 9-10. В результате доходы и расходы бюджета увеличиваются более чем на 27 миллионов 827 тысяч рублей и направляются управлению капитального строительства администрации города на реализацию муниципальной программы «Жилище» на 2016 – 2020 годы.

С учетом внесенных изменений прогнозируемый общий объем доходов бюджета Рязани составит 7 952 880 тыс. рублей, общий объем расходов – 7 996 122,5 тыс. рублей, дефицит – 43 242,5 тыс. рублей.