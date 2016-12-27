К жителям квартала «Б» Дашково-Песочни в Рязани пришел Дед Мороз

Провожать старый год и встречать новый год сообща для жителей квартала «Б» Дашково-Песочни стало традицией. Соседи угощают друг друга домашней выпечкой и чаем, а дети могут поучаствовать в забавных анимационных программах. В этом году провести праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой комитету ТОС помог отдел по работе с общественными проектами и развитию самоуправления администрации г. Рязани. «Такие праздники мы проводим почти двадцать лет, они сплачивают жителей квартала и формируют заботливое отношение к дому, двору, микрорайону, а с них-то и начинается наш большой город», – отметила председатель комитета ТОС Людмила Спицина.

Фото предоставлено участниками праздника