На новогодних праздниках в Рязанскую область отправятся туристические экспрессы

В списке туристических маршрутов, которые запускает ОАО «Центральная ППК» в дни новогодних и рождественских каникул, – пять направлений. Это уже полюбившиеся путешественникам Коломна и Дмитров, а также новые – Сергиев Посад, Тула и Рязань. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Для пассажиров «туристических экспрессов» ОАО «Центральная ППК» подготовило специальные комфортабельные вагоны. Во время поездки профессиональный гид расскажет о достопримечательностях, истории и культуре города назначения и познакомит с программой тура.

В Рязань в дни праздников отправятся сразу несколько экспрессов. Отдыхающих ждут двухдневные туры. Любителей путешествий 2-3 января приглашают познакомиться с «Зимним очарованием есенинского края», посетив Рязанский кремль, музей-заповедник С.А. Есенина в Константинове и Свято-Иоанно-Богословский монастырь в Пощупове. 3-4 января можно будет узнать «Историю трех кремлей, или сказочную историю коломенской пастилы»: в программу под этим названием входят экскурсии по Рязанскому, Зарайскому и Коломенскому кремлям с посещением музея пастилы в Коломне.

4-5 января состоится туристическая поездка «На поиски русской души в русской глубинке. Зимние забавы на шацкой земле», в ходе которой можно будет увидеть достопримечательности Шацкого района и Рязанский кремль. 5-6 января всех желающих зовут «В гости к Снежной королеве сквозь огни сказочного Касимова», с посещением музея «Русский самовар» и музея колоколов и колокольчиков в г. Касимове. Наконец, 6-7 января гостей вновь приглашают по есенинским местам, предлагая программу «На родину С.А. Есенина в канун Рождества».

Подробнее с программами туров и расценками можно ознакомиться на сайте: travel.central-ppk.ru.