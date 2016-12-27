Пожарные части Рязанской области пополнились новой спецтехникой

Ключи от новых спецавтомобилей представителям пожарных частей вручили сегодня начальник главного управления МЧС России по области Сергей Филиппов и заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев.

Алексей Тюменев поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя и отметил, что благодаря профессионализму и мужеству рязанских спасателей в области были спасены десятки человеческих жизней. В одном ряду с профессиональными спасателями те, для кого помощь людям стала настоящим призванием. Добровольные пожарные сегодня также принимали поздравления и награды. Ключи от пожарной автоцистерны Алексей Тюменев вручил представителю добровольной пожарной команды Рязанского района.

Сергей Филиппов поздравил сотрудников МЧС с праздников и отметил, что материально-техническая база пожарных частей региона постоянно пополняется. Ежегодно закупаются новые образцы спецтехники, которые поступают на вооружение огнеборцев и спасателей. Глава регионального управления МЧС России вручил представителям пожарных частей и спасательных формирований ключи от пожарных автоцистерн, квадроциклов, снегоходов, а также от автолестницы. Кроме того, в подразделения переданы 2 беспилотных летательных аппарата.