Журналисты «Рязанских ведомостей» стали победителями регионального этапа VIII всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»

Дипломы победителей регионального этапа ведомственного конкурса в номинации получили ведущие корреспонденты газеты Владислава Петрова («Лучший репортаж в печатных СМИ») и Марина Шерфединова («Лучшая статья в печатных СМИ»). Журналистов наградили на посвященном 26-й годовщине образования МЧС России и Дню спасателя РФ торжестве, которое состоялось сегодня в Рязанской филармонии.