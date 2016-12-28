Областная общественно-политическая газета
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28 декабря 2016 года
№243 (5284)
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28.12.2016
Просмотров: 118
№243 (5284) |
Четвёртая полоса
Культура
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Ждет нас самый лучший кадр

Журналист ГТРК «Ока» Галина Воропаева сняла фильм о фотохудожнике и краеведе Евгении Каширине
Ждет нас самый лучший кадр

Год кино оказался не слишком богат на удачные премьеры российского масштаба. Остается надеяться, что более-менее значимые события в мире экранного искусства происходили в регионах. В Рязани на статус «кинематографического события года» вполне может претендовать фильм Галины Воропаевой «Инопланетянин».

Фильм-воспоминание о Евгении Каширине повествует не только о выдающемся фотохудожнике конца XX – начала XXI века. В судьбе и творчестве героя короткометражной ленты отразились переломные моменты времени – конец эпохи оптимизма и перипетии 90-х, возрождение духовности и культурная нетерпимость.

И все-таки это только фон, а сама картина – о любви. О редком человеке, рядом с которым было хорошо всем – воинствующим скептикам и гордым одиночкам, скромным талантам и заурядным обывателям. Потому что он действительно был инопланетянином – как назвал Каширина его коллега Геннадий Шлоев.

Так плотно сконцентрировать материал в 30-минутном фильме под силу далеко не каждому опытному журналисту и режиссеру. У Галины Воропаевой переходы от темы к теме легки и воздушны, словно характер Евгения Николаевича Каширина каким-то чудесным образом повлиял на драматургию фильма. В нем много воспоминаний друзей и единомышленников Каширина и много кадров самого Евгения Николаевича. Он рассказывает о городе, занимается с детьми на станции юных техников, снимает свои знаменитые фотосерии, делает телепередачи. А его коллеги добавляют к портрету штрихи и краски, и здесь вклад Галины Воропаевой не менее значителен, чем проникновенные слова собеседников – Андрея Павлушина, Александра Никитина, Андрея Карева, Алексея Казеева, Сергея Романова, Александра Рюмина…

Известно же всем журналистам, считающим себя хоть немного профессионалами: как спросишь человека – так он тебе и ответит. Задаешь вопрос скороговоркой – получишь скороговорку, захочешь почувствовать в словах душевное тепло и искренность – настройся сам на эту волну, без лукавства и наигранного внимания. Да, такая работа не может делаться быстро, с тремя прихлопами и двумя притопами, здесь скорострельность – не достоинство, а недостаток. В фильме Воропаевой мы видим не интервью ради интервью, а маленькие исповеди очень умных и симпатичных людей, каждый из которых, соприкоснувшись с Кашириным, приобрел какое-то новое измерение характера, новый поворот в своей судьбе.

Фильмов о Евгении Николаевиче снято совсем мало. По-видимому, их можно пересчитать по пальцам одной руки. Будут ли снимать еще? Вопрос открытый. Технически-то снять не сложно, но вжиться в материал, изумиться феномену Каширина и вместе с этим – испытать благоговение перед непостижимостью дара Божьего – боюсь, таких создателей в наступившем веке рационального отношения ко всему будет все меньше и меньше. А хороший фильм – он же как стихи, как поэзия, которая не понятно из чего складывается. Там вся тайна и мистический трепет в сплетении звуков, интонаций, ритмов. Словно автор не от мира сего, словно он – инопланетянин.

Ждет нас самый
лучший кадр
Не до титров и итогов.
Даже если жизнь – театр,
Ближе мне
кинематограф…
Пусть на самом на краю
Или вовсе там, за краем
Мы играем роль свою,
даже если не играем…

Не случайно фильм Галины Воропаевой (операторы Юрий Косоротов и Владимир Синяев) заканчивается стихами. А еще песней, которую поет Каширин, уезжая от нас в электричке. Где-то он, наверное, сейчас на другой планете.

Статья опубликована в номере 243 (5284) от 28 декабря 2016 года
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