Поэзия, театр, музыка

На «Культурном перекрестке» рязанцев встретил Андрей Крючков

В концертно-выставочном «Зале на Грибоедова» состоялся большой творческий вечер заслуженного работника культуры России, члена Союза писателей России Андрея Крючкова. Творческая встреча прошла в рамках цикла «Культурный перекресток».

Андрей Крючков — известный поэт, композитор, актер, драматург, человек, чье творчество многогранно, поэтому программа вечера была насыщенной и разнообразной.

В начале вечера Андрей Крючков появился в татарском халате в образе хана Бахмета. Вместе с заслуженной артисткой РФ Еленой Бычковой инсценировали отрывок из пьесы «Авдотья Рязаночка». Спектакль по этому произведению Крючкова был поставлен в Рязанском театре кукол.

– Целенаправленно я не собирался становиться драматургом, – говорит Андрей Петрович. – Моя первая пьеса родилась из песни. Я начал писать музыкальное произведение, но потом понял, что мне тесно в этом жанре, и решил написать сказку. Зайдя в гости к друзьям в кукольный театр, я рассказал о своей идее. Валерия Шадского она заинтересовала, и он спросил, не смогу ли я из этой истории сделать пьесу. Я согласился, однако вскоре уехал в Саранск служить в республиканский театр, и отложил эту работу. К ней меня вернуло письмо из Рязани с вопросом: «Как движутся дела с пьесой?» Я понял, что труппа действительно заинтересована в моей пьесе, и сел писать. Так в Рязанском театре кукол был впервые поставлен спектакль по моему произведению «Сказка старого леса».

Затем в Рязанском ТЮЗе поставили пьесу Крючкова «Наш милый птенчик», а в Свердловске – «Медвежий сон». Так произведения Крючкова стали покорять театральные подмостки и зрительские сердца. Теперь Андрей Петрович даже не успевает следить, в каких городах и театрах ставят его пьесы.

На вечере были показаны отрывки видеозаписей спектаклей, поставленных по пьесам Крючкова. Звучали песни на стихи Андрея Петровича в исполнении автора, театра песни «Узорочье», ансамбля «Михайловские казаки» и других рязанских артистов. Своего товарища по литературно-музыкальному творчеству поддержали известные рязанские авторы, члены творческого объединения «Ближний круг» Константин Паскаль, Нурислан Ибрагимов, Дмитрий Лунев, другие деятели культуры города.

Крючков прочел со сцены свое первое, написанное в детстве, стихотворение «Ива», полюбившуюся детям и взрослым «Собаку Ру», произведения из последнего сборника «Корни». В 2016 году литературное творчество Андрея Крючкова было отмечено новыми высокими наградами: он стал первым лауреатом недавно учрежденной литературной премии им. Сергея Есенина «Русь моя» и лауреатом XIV Артиады народов России 2016 года в номинации «Литература» (за книгу стихов «Корни»).

Творчество Андрея Крючкова яркое и многогранное, и он не собирается останавливаться на достигнутом. Сейчас он работает над созданием романа.

– Под поэтически-драматургическим пластом я подвел своеобразную черту, получив в этом году две престижные премии, теперь решил взяться за сагу. В ней будет рассказано о судьбе одной семьи с конца XIX до начала XX века, – поведал Андрей Петрович.