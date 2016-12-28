Поезд по станции "Будущее"

Рязанцы смогли посетить уникальный музей на колесах

В Рязани побывал поезд-музей. Два дня передвижной выставочно-лекционный комплекс принимал посетителей на станции Рязань I, а вчера отправился в Сасово.

Вся история российских железных дорог – в девяти вагонах. Их интерьеры настолько необычны, что больше напоминают отсеки космического корабля из фантастических фильмов. Кажется, что технологии тоже взяты из будущего. Вот эта шпала, например, произведена из пластика и отработанных автомобильных шин, а выдерживает такую же нагрузку, как бетонная.

Макеты подвижного состава демонстрируют развитие технической мысли. Первые паровозы Черепановых, работающие на дровах, в первой половине XIX века развивали скорость 16 километров в час. Современный поезд «Сапсан» за такое же время способен преодолеть 250 километров, а скоростной поезд «Аллегро» перевозит пассажиров из Санкт-Петербурга в столицу Финляндии за три с половиной часа.

По истории железных дорог можно изучать героическое прошлое страны. Вот такие вагоны-теплушки с железными печками перевозили бойцов на фронт в Великую Отечественную. А этот поезд, курсировавший по территории страны в мирное время, наводил ужас на империалистов, навязавших Советскому Союзу гонку вооружений. За несколько минут рефрижераторный вагон превращался в пусковую установку, отправлявшую к цели межконтинентальную ракету с десятью ядерными боеголовками. Боевой железнодорожный комплекс создавался нашими земляками братьями Уткиными. Спустя десятилетия после забвения неуловимые стратегические поезда снова возвращаются на боевое дежурство. На выставке представлен макет БЖРК.

Кирилла привели на экскурсию родители. Возможно, этот день станет решающим в его судьбе. Мальчик сел в кресло машиниста и провел поезд через тоннели и мосты. Посидев за тренажером, имитирующим движение состава, Кирилл Нестерук задумался, не связать ли свою жизнь с железной дорогой.

На обучающих тренажерах машинистов можно создавать различные нештатные ситуации. Но у экскурсантов задачи попроще – научиться разгонять состав и правильно выполнять торможение. Поезд-музей они покидают довольные, оставив восторженные отзывы в книге посетителей и твердо веря в то, что на железных дорогах России «завтра» будет лучше, чем «вчера».