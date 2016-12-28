Активны и молоды душой

В Касимове ветеранов труда торжественно поздравили с Новым годом

Более 30 ветеранов труда – бывших руководителей предприятий и организаций, внесших заметный вклад в социально-экономическое развитие Касимова, приняли участие в традиционном торжественном приеме у главы администрации города Михаила Васильева и депутата областной Думы Александра Глазунова.

В числе приглашенных –

Почетные граждане Касимова Галина Лапина, Михаил Силков, а также Василий Живихин, Василий Попенков, Владимир Счастливов, Нина Ларина, Людмила Калинина, Галина Моисеева, Николай Фрольцов, Маргарита Колпакова, Ирина Горохова, Ольга Гирина и другие.

Сначала для ветеранов прошла экскурсия в новом Центре культурного развития, в музее колоколов и в «Кузнечном дворе». Затем по традиции встреча продолжилась в чайном зале музея «Русский самовар». Представители власти поздравили гостей и поделились планами по развитию города на 2017 год, выслушали замечания и предложения ветеранов.

Михаил Васильев поздравил всех с Новым годом, пожелал здоровья, благополучия, а также отметил, что многие из присутствующих и сейчас занимают активную жизненную позицию: участвуют в социально значимых делах, ведут общественную работу.

Каждый из приглашенных получил новогодний подарок. Праздничную атмосферу торжественного приема украсили концерт­ные номера артистов городского Дворца культуры, а также задорные песни под баян.