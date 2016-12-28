Приглашаем к сотрудничеству новых резидентов

ПАО «ОГК-2» реализует проект «Возможности для бизнеса» по привлечению потенциальных инвесторов, заинтересованных в создании новых производств на площадках вблизи электростанций компании

Все для нового бизнеса

Наши электростанции имеют значительные резервы по отпуску электроэнергии и тепла, по поставке химически подготовленной воды, водоотведению, огромные запасы дешевого сырья для производства строительной продукции, использования в дорожной отрасли. Станции располагают хорошей логистической инфраструктурой, которая включает подъездные пути, разгрузочные площадки, краны, склады.

Энергетики готовы рассматривать любые предложения о сотрудничестве. Хотя крупная компания, располагающая большими мощностями по тепловой и электрической энергии, ориентируется на энергоемкие производства, тем не менее, мы готовы сотрудничать с малым и средним бизнесом, потому что располагаем площадками, которые могут его заинтересовать. Возможно создание логистических центров.

Появление энергоемких производств рядом с нашими станциями позволит увеличить объем отпуска электрической и тепловой энергии. Энергетики содействуют развитию экономики регионов, ведь новые производства – это рабочие места и налоги в бюджет.

Участник проекта «Возможности для бизнеса» получает готовую инфраструктуру и ресурсы для размещения новых производств. Сокращение затрат на старте и оптимизацию при эксплуатации. Прямые договоры без дополнительных обременений.

Деловая встреча с инвесторами

С целью повышения эффективности использования инфраструктурного потенциала электростанции, который может стать одним из драйверов экономического развития Рязанской области, в конце октября энергетиками был организован и проведен «День инвестора» на базе филиала ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС. Около 50 представителей различных компаний, рассматривающих возможности создания новых производств в регионах Центрального федерального округа, присутствовало на деловой встрече.

В ходе мероприятия с участием заместителя председателя правительства Рязанской области Владимира Трушкина и министра экономики Рязанской области Светланы Горячкиной определены направления совместных действий энергокомпании и правительства региона. В частности, создание условий для привлечения инвесторов, заинтересованных в размещении новых предприятий на территории Особой экономической зоны промышленно-производственного типа, расположенной в непосредственной близости от РГРЭС. Учитывая особенности площадки, инвесторы особенно могут быть заинтересованы в размещении на ней энергоемких производств. Важное направление сотрудничества энергокомпании и региона – возможность применения золошлаковых материалов при строительстве автомобильных дорог и производстве строительных материалов. Содержательные презентации региона, района, города и электростанции, представленные руководителями на встрече, позволили актуализировать информацию об объемах поставки ресурсов, наличии свободных площадей, о планах развития и роста.

Во второй части мероприятия состоялась биржа деловых контактов в формате В2В, где участники напрямую общались с представителями ПАО «ОГК-2», правительства области и района. Директор Рязанской ГРЭС Сергей Спицын ответил на все вопросы руководителей предприятий, предпринимателей и заинтересованных лиц, касающихся развития станции, предоставляемых инфраструктурных возможностей.

«В тесном контексте с крупными предприятиями на существующих площадках Рязанской области, в частности в Пронском районе, мы планируем создание новых производств. Очень надеемся, что после сегодняшнего значимого мероприятия мы еще раз встретимся с нашими потенциальными инвесторами с конкретными предложениями о строительстве промышленных объектов», – прокомментировала министр экономического развития и торговли Рязанской области Светлана Горячкина.

«Наша компания реализует проект «Возможности для бизнеса», направленный на максимальное использование потенциала электростанций, которые могут стать основой целого промышленного кластера. Работая совместно с правительством области, мы сможем создать себе условия для увеличения отпуска продукции, а для региона появится точка притяжения инвестиций и создания рабочих мест», – отметил советник генерального директора ПАО «ОГК-2» Анатолий Яковлев.

Для гостей «Дня инвестора» энергетики организовали обзорную экскурсию по объектам электростанции, а по окончании презентаций все желающие посетили площадки промышленно-производственного типа, где возможно размещение новых производств.

Контакты

Если вы выбираете площадку для размещения нового бизнеса – рассмотрите предложение Рязанской ГРЭС и получите хорошие стартовые преимущества. Подробная информация – на сайте компании www.ogk2.ru – проект «Возможности для бизнеса».