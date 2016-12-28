Областная общественно-политическая газета
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28 декабря 2016 года
№243 (5284)
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28.12.2016
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№243 (5284) |
Третья полоса
Общество
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Деревья учет любят

Ежегодно во всех регионах России проводится изучение количественного и качественного состава лесов
Деревья учет любят

В этом году в экспедиции принимали участие и специалисты Рязанского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг». Они выполнили большой объем работ в рамках задания по государственному контракту с министерством лесного хозяйством Рязанской области. Это инвентаризация земель лесного фонда, лесоустроительные работы (таксация леса) на площади 81, 9 тысячи гектаров, таксация леса на арендованных лесных участках на площади 52, 8 тысячи гектаров.

Директор ФГБУ «Рослесинфорг» по Рязанской области Валерий Симкин рассказывает, что в этом году специалисты отдела государственной инвентаризации лесов с мая по октябрь работали на площади около 1 млн. гектаров в Республике Бурятия. Были заложены 82 постоянные пробные площади на территории лесного фонда в Гусиноозерском и Джидинском лесничествах, Байкальском государственном природном биосферном заповеднике.

Для проведения исследований представители лесоустроительных бригад выезжали на место – проводили необходимые замеры, подсчитывали число деревьев, их высоту, диаметр. Вся собранная информация заносилась в специальные карточки таксации. В этом году инженеры-таксаторы отдела лесоустройства, лесного планирования и проектирования осуществляли лесоустроительные работы на территории Рязанской области на общей площади 159 232 гектара – в Кораблинском, Рязанском, Спасском, Можарском, Нижне-Окском, Первомайском лесничествах. В полевых работах были заняты 6 бригад в количестве 20 человек и 6 автомобилей.

На ряде участков Рязанской области лесоустроительные работы ранее проводились в 2000-2001 годах. Необходимо было провести их новое обследование, учет лесного фонда и внести уточнения в составленный ранее картографический материал. Задача лесоустроителей – проверить информацию в полевых условиях. На основе материалов экспедиции подготовлены новые данные лесоустройства.

– Все полевые работы были выполнены в установленные сроки. Завершив их, наши специалисты провели камеральную обработку и анализ собранных материалов. Данные исследований и измерений были внесены в программы статистической обработки. Подготовлены картографические материалы для передачи их в министерство, лесничества и арендаторам для рационального использования лесов в следующие 10 лет. Это планшеты, таксационные описания, карты-схемы, окрашенные по классам пожарной опасности, планы лесонасаждений, окрашенные по породам, – объясняет Валерий Симкин.

По итогам проверки и анализа состояния насаждений были выявлены изменения, произошедшие в последние 10 лет. Изменился возраст деревьев, их высота, диаметр, бонитет, полнота и состояние в целом. Спелые деревья были назначены в рубку, а за молодыми лесными культурами планируется агротехнический уход и рубки ухода за молодняком.

Подготовлены лесохозяйственные регламенты по таким лесничествам, как Спасское и Рязанское, составлены проекты освоения лесов для ведения сельского хозяйства, для охотхозяйства, для линейных объектов, для рекреационной деятельности и добычи полезных ископаемых.

Собранная информация о состоянии лесов позволит рацио­нально использовать ресурсы и проводить лесохозяйственные мероприятия. Подобные исследования необходимо проводить регулярно – каждые десять лет.

– Мы обеспечены для работы материалами дистанционного зондирования мультиспектральной космической съемки. Это карты, по которым мы сверяем информацию, собранную в прошлых экспедициях, и сегодняшнюю. Изменения – значительные. Те посадки культур, которые 10–15 лет назад относились к приспевающим, сегодня уже считаются созревшими. Есть места, где 10–12 лет назад росли молодые сосновые деревца, сегодня это уже повзрослевшие деревья, которые требуют ухода (прореживания).

Так работы по инвентаризации и таксации леса помогают выстраивать дальнейшую лесохозяйственную деятельность на территории лесничеств.

Статья опубликована в номере 243 (5284) от 28 декабря 2016 года
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