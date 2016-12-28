Областная общественно-политическая газета
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28 декабря 2016 года
№243 (5284)
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28.12.2016
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№243 (5284) |
Третья полоса
Авторская колонка
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В ожидании перемен

В ожидании перемен

Осмелюсь слегка подправить до боли знакомую песенную строчку. Применительно к спортивному сезону. Получилось; «Зима нечаянно нагрянет». Нагрянула.

Заглянул утром на стадион «Локомотив», что в областном центре, и был просто изумлен: в кои-то годы здесь также искрился лед – на всем пространстве футбольного поля. Прекрасный подарок для любителей массового катания. Ближе к вечеру под зажигательную музыку на «Локомотиве» воцарится многолюдье, яблоку негде будет упасть. А пока, с утра, в самом разгаре – импровизированный, на малом кусочке поля, хоккейный матч. Разметки, разумеется, никакой. Вместо ворот красуются «остовы» из тренировочной амуниции – курток и брюк. Как не порадоваться – все желающие могут пожаловать на «Локомотив», объединиться в команды и «гонять» шайбу. Стоп! Радость моментально улетучивается. Обнаруживаю: рядом, на месте прежде оборудованной по последнему слову техники канадской «коробки» появилась (в это трудно поверить) иная «коробка» – автостоянка!

А в свое время спортивное пиршество царило на «Локомотиве». Легкоатлеты, питомцы заслуженного тренера РСФСР Александра Агрызкина били рекорды мира: Владимир Дудин – в стипль-чезе, Виктор Байков – в марафоне. Ученики Станислава Рыбалкина стали истинными мастерами лыжных гонок, а лучший из них – Анатолий Бирюков вошел в число сильнейших лыжников мира. Виктор Решетов воспитал целую плеяду штангистов высокого класса. По ледовой дорожке под руководством Анатолия Васильева мальчишки и девчонки на коньках упорно бежали к пьедесталам, вплоть до международных. В дневное время ледовое поле принадлежало большому, русскому хоккею с мячом – по этому виду спорта на «Локомотиве» шли интенсивные тренировки, проводились матчи аж первенства страны. А какую россыпь талантов подарили художественной гимнастике кудесницы граций – заслуженные тренеры страны Светлана Лебедева, Татьяна Горшкова, Галина и Ольга Пучковы, Ольга Лисицына и другие. И все это пиршество ютилось на поле и в закорузлом зданьице, которое ныне и на складское помещение не сгодилось бы. Теперь к прежней спортивной базе добавился современный комплекс. И что сегодня мешает возродить былую славу?

Есть примеры иного плана. Только что тридцатилетний юбилей справил Николай Иванович Борискин из спасского села Ижевского – с 1985 года он каждую зиму содержит в отменном состоянии «коробку» в своем селении, и все это время команда из глубинки выступала в престижной лиге областного хоккея с шайбой. Правда, звезд с неба не хватала, но однажды до финала кубка области все же дошла. А вот в райцентре до сих пор нет ни хоккейной команды, ни хоккейной «коробки». «Может, с открытием в Спасске физкультурно-оздоровительного комплекса «Евпатий Коловрат» рядышком появится и «коробка», – оптимистично говорит Борискин.

На днях побывал в Сасове. Чуть ли не каждый приезд в этот стольный «спортград» Рязанщины фиксирую открытие. Впервые в нашей области здесь проведены межрегиональные соревнования по шорт-треку. А что же Рязань? Последует ли примеру Сасова? Почему бы это не сделать Дворцу спорта «Олимпийский»? Согласен: не так-то легко на главной ледовой арене области выкроить время для тренировок и соревнований шорттрекистов. Льда на центральном поле и тренировочном действительно не хватает. Ну а возведенный рядом ледовый спорткомплекс под открытым небом? Разве порядок, когда все матчи того же чемпионата области по хоккею с шайбой проводятся под крышей? Раньше, до появления «Олимпийского» и сасовского дворца «Планета спорта», поединки игрались на открытых площадках, а команд было в два с лишним раза больше, не как теперь – только восемь.

Ныне есть все возможности развивать на Рязанщине зимние виды спорта. Кроме упомянутых еще и биатлон (местом не только для тренировок, но и проведения крупных соревнований уже стал недавно возведенный спорткомплекс «Алмаз»). А что касается знаковых для нашей области лыжных гонок, они вообще имеют прекрасные перспективы. Не мог не порадоваться: в состав сборной России на зимних Олимпийских играх 2018 года вошли рязанцы. Все они представляют лыжные гонки. Илья Черноусов – бронзовый призер Олимпиады в Сочи на 50-километровой дистанции, Наталья Матвеева – сильнейшая российская гонщица на спринтерских дистанциях, Ольга Царева, Ермил Вокуев, Алексей Виценко и Степан Дуркин в минувшем сезоне успешно выступали на крупных соревнованиях вплоть до международных.

Но дома они практически не бывают, тренировки и соревнования проводят за пределами Рязанщины. Отчего? Многое прояснил вчерашний разговор с Александром Астаховым – руководителем ООО «Спортивно-оздоровительный центр Кросс», что под Рязанью, в Семено-Оленинском. «Зиму встретили во всеоружии: к трамплинам с канатными подъемниками и четырем «горкам» только что добавили еще одну. Открыта гостиница, на очереди – ресторан (пищеблок уже работает). Есть все условия для проведения систематических занятий и соревнований по сноуборду, классическим и горным лыжам, условия для полноценного отдыха. Жаль только – всем этим пользуются многочисленные гости – спортсмены и физкультурники из соседних областей. Не раз приезжали на «Кросс», знакомились с его работой представители областного спортминистерства, обещали взять под крыло. Но все это пока на уровне переговоров». Хочется верить, что ключевое слово здесь «пока» и перемены будут.

Статья опубликована в номере 243 (5284) от 28 декабря 2016 года
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