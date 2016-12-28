Природный баланс в национальном масштабе

Под председательством Президента РФ В.В. Путина состоялось заседание Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений». В заседании принял участие губернатор области Олег Ковалев.

Рассматривались задачи поэтапного перехода России к модели экологически устойчивого развития. «Я хочу это подчерк­нуть, мы говорим о развитии экономики страны, с упором на решение экологических проблем», – отметил Президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, это вопрос исключительно важный для повышения эффективности всей национальной экономики и улучшения качества жизни людей, раскрытия потенциала регионов. Президент РФ напомнил, что 2017 год объявлен Годом экологии. Это направление отражено в недавно утвержденной Стратегии научно-технологического развития России. Экологически чистые технологии приводят к серьезному экономическому выигрышу, это мощный ресурс повышения эффективности и конкурентоспособности отечественных компаний, всей российской экономики. В ходе заседания речь шла об энерго­сбережении, сохранении лесов, почв, водного пространства, уникальных природных объектов, активном привлечении общественных организаций в различные социальные проекты по решению экологических проблем. Комментируя итоги работы Госсовета, Олег Ковалев назвал тему заседания одним из важнейших приоритетов сегодняшнего дня. По словам главы региона, развитие области должно учитывать как экологичность экономики, так и экологичность инфраструктуры.

– Решение экологических проблем – сложная задача, над решением которой предстоит много работать, это создание современной системы раздельного сбора и утилизации твердых бытовых отходов, рекультивация свалок, снижение выбросов в атмосферу и воду, – подчеркнул Олег Ковалев. – По итогам Госсовета мы на уровне региона будем принимать целевую программу по улучшению экологии Рязанской области. Я думаю, что в ближайшее время мы проведем большое совещание с участием представителей общественных экологических организаций, чтобы выработать конкретные меры по улучшению экологической ситуации в регионе.