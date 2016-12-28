Основные статьи расходов – социальные

Очередное заседание регионального правительства провел вице-губернатор Сергей Ф­илимонов.

В работе приняли участие член Комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политике Лариса Тюрина, депутат Государственной Думы РФ Елена Митина, председатель областной Думы Аркадий Фомин, руководители региональных министерств и ведомств, территориальных органов государственных органов власти, администрации города Рязани. Министр финансов Рязанской области Марина Наумова проинформировала о мерах, направленных на обеспечение сбалансированности регионального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. По словам министра, в бюджете предусмотрено выполнение всех социально значимых расходов, в том числе по выплате зарплат работникам бюджетной сферы, социальной поддержке населения, организации отдыха и оздоровления детей, а также ряд других статей. Министр экономического развития и торговли области Светлана Горячкина доложила об изменениях, которые вносятся в госпрограмму экономического развития региона. В частности, предусматривается создание в 2017 году Центра поддержки предпринимательства, а также Центра поддержки экспорта, где будут предоставляться услуги малому и среднему бизнесу. Планируется проведение консультаций, организация деловых поездок, участие в выставочной деятельности, осуществление маркетинговых исследований, подготовка экспортной продукции в соответствии с современными требованиями. На заседании был одобрен ряд проектов, которые предусматривают внесение изменений в нормативно-правовые акты в связи с приведением их в соответствие с федеральным законодательством. Собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся развития здравоохранения, образования, агропромышленного комплекса и лесного хозяйства, сферы занятости, физкультуры и спорта, молодежной политики, культуры и туризма. Речь шла о социальной защите и поддержке населения, капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, профилактике правонарушений и предупреждении чрезвычайных ситуаций.