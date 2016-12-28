Мечты сбываются

Новогодние желания детей исполнились

В преддверии Нового года в Рязани, в центре психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам, состоялся праздник. Для юных зрителей артисты студии «Белый балъ» показали представление по мотивам европейской сказки «Три апельсина».

Действие было интерактивным, поэтому ребята с удовольствием принимали в нем непосредственное участие. А подтекст сказки оказался поучительным – помогать нужно каждому, будь то принцесса, фея или простая старушка.

Поздравила мальчишек, девчонок и сотрудников центра заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева. «Следующий год у православных определен как год души, – сказала она. – Желаю, чтобы в ваших душах было как можно больше добра».

Дети традиционно писали письма Деду Морозу. И вот мечты ребят сбылись. Куклы, пазлы, самокаты, машины, конструкторы, наборы для творчества, велосипед, конфеты – такие подарки получили воспитанники центра от Деда Мороза и Снегурочки.