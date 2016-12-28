С подарками и впечатлениями

вернулись рязанские школьники с Кремлевской елки

На железнодорожном вокзале «Рязань-1» детей встречали родители. 27 школьников из Рязани, Ермишинского, Кадомского, Шиловского, Шацкого и других районов области побывали на общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском дворце. Среди ребят были победители различных конкурсов и олимпиад, участники художественной самодеятельности, а также дети, оставшиеся без попечения р­одителей. Был в группе и мальчик, которому довелось пережить трагедию в доме в Осеннем переулке.

Дети увидели театрализованное новогоднее представление, побывали на экскурсии в музее космонавтики, на пешей прогулке в музее «Государев двор» в Измайлово.

– Внук звонит мне по телефону из Москвы и говорит: «Бабушка, ты не представляешь, я попал в сказку!» Как же я была за него рада, – рассказывает Татьяна Васильевна, бабушка 13-летнего Саши Емельянова. – Он учится в рязанской школе №71, очень любит собирать конструктор и мечтает стать в будущем строителем или пожарным.

– Это был самый лучший день в моей жизни. Теперь он запомнится надолго, – делится своими впечатлениями Саша. – Нам подарили на празднике много конфет. В Кремлевском дворце была красивая, огромная, светящаяся елка. Я никогда такой не видел.

– А мне больше всего запомнился музыкальный спектакль. Он был посвящен борьбе добра и зла. Эта тема актуальна во все времена, – говорит 11-летняя Арина Блохина из школы №55 города Рязани.

В свободное от учебы время девочка занимается в кружке рукоделия, любит петь, играет в школьном театре и мечтает когда-нибудь стать актрисой.

– Я уже пятый год сопровождаю детей в Москву на этот новогодний праздник. Они всегда возвращаются радостные и довольные, с нетерпением рассказывают родителям о своих ярких впечатлениях и показывают подарки. Безусловно, участие в Кремлевской елке – это хороший стимул для ребят продолжать развивать свои способности и умения, – говорит Татьяна Карташова, заместитель начальника отдела социализации и развития одаренности детей министерства образования Рязанской области.

Всего на Кремлевской елке побывало около пяти тысяч школьников со всей страны.