Нарушителям – штраф

В связи с недавними трагическими событиями в Иркутске внесены изменения в правила розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции на территории региона

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ с 26 декабря 2016 года на территории Российской Федерации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей). Незаконная продажа товаров и иных вещей, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством, влечет наложение административного штрафа:

– на граждан – в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой;

– на должностных лиц – от 3 тыс. до 4 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой;

– на юридических лиц – от 30 тыс. до 40 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой.