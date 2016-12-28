Областная общественно-политическая газета
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28 декабря 2016 года
№243 (5284)
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28.12.2016
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№243 (5284) |
Вторая полоса
Общество
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Нарушителям – штраф

В связи с недавними трагическими событиями в Иркутске внесены изменения в правила розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции на территории региона

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ с 26 декабря 2016 года на территории Российской Федерации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей). Незаконная продажа товаров и иных вещей, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством, влечет наложение административного штрафа:

– на граждан – в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой;
– на должностных лиц – от 3 тыс. до 4 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой;
– на юридических лиц – от 30 тыс. до 40 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой.

Статья опубликована в номере 243 (5284) от 28 декабря 2016 года
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Новогодние желания детей исполнились
С подарками и впечатлениями
вернулись рязанские школьники с Кремлевской елки
Нарушителям – штраф
В связи с недавними трагическими событиями в Иркутске внесены изменения в правила розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции на территории региона
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