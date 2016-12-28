В областном центре построят еще один детский сад

Его создадут на средства благотворителей

На последнем в этом году заседании Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели и приняли решения по 44 вопросам, связанным с приватизацией муниципального имущества, изменениями в Генеральный план города и бюджет областного центра на 2018 год, другие нормативные акты.

В частности, было принято решение о проведении публичных слушаний проекта изменений функционального зонирования территории возле домов №№ 19, 19 корпус 1 по улице Интернациональной. Предполагается сменить зону застройки многоэтажными жилыми домами на зону городских парков, скверов и бульваров. Публичные слушания пройдут 31 января 2017 года. Кроме того, утверждены поправки в Правила землепользования относительно зеленой зоны, расположенной на Московском шоссе в районе остановки общественного транспорта «Дом книги». Здесь также закреплено создание благоустроенного сквера. Публичные слушания по этому вопросу уже состоялись, рязанцы одобрили проект, соответствующие изменения в Генеральный план города в­несены.

Депутаты приняли еще одно значимое для горожан решение – на авто- и железнодорожных вокзалах Рязани парковка в течение первых 15 минут будет бесплатной. Необходимые поправки внесены в Порядок создания и использования парковок.

Что касается городского бюджета на 2018 год, то его расходная и доходная части также претерпели изменения. Произошло это в связи с заключением администрацией Рязани договоров о добровольном пожертвовании на строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне, Семчино. В результате доходы и расходы бюджета увеличиваются более чем на 27 миллионов 827 тысяч рублей и направляются управлению капитального строительства администрации города на реализацию муниципальной программы «Жилище» на 2016 – 2020 годы.

С учетом внесенных изменений прогнозируемый общий объем доходов бюджета Рязани составит 7 952 880,0 тыс. рублей, общий объем расходов – 7 996 122,5 тыс. рублей, дефицит – 43 242,5 тыс. рублей.