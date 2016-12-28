Областная общественно-политическая газета
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28 декабря 2016 года
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28.12.2016
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№243 (5284) |
Вторая полоса
Общество
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Пенсионный обзор

Рязанцам интересно, какая пенсия их ожидает в будущем

Какие пенсионные повышения и выплаты ожидаются в следующем году? Как меняется сегодня пенсионная система? Каков уровень интереса рязанцев к пенсионной тематике? Обо всем этом управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Рязанской области Геннадий Пашин рассказал во время пресс-конференции, прошедшей в редакции газеты «Рязанские ведомости». Встреча с журналистами была по­священа итогам уходящего года и планам на следующий.

Индексации: какие и сколько

Трудовые пенсии в 2017 году вырастут на 5,8% – таков прогнозный уровень инфляции на 2016 год. Таким образом, увеличение пенсии снова будет соответствовать базовому пенсионному законодательству. Однократная индексация ожидается 1 февраля и коснется только неработающих пенсионеров. В результате индексации размер средней трудовой пенсии в Рязанской области составит около 13 320 рублей. Напомним, получатели трудовых пенсий по старости составляют подавляющее большинство среди всех рязанских пенсионеров. Кроме трудовых пенсий по старости, на 5,8% увеличатся ежемесячные выплаты федеральным льготникам.

Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, на 2, 6% будет проведена 1 апреля. Ориентировочный размер таких пенсий после повышения – почти 9 800 рублей.

Единовременная выплата

В январе 2017 года российские пенсионеры получат «подарок» – им будут разово выплачены пять тысяч рублей. Соответствующий указ в ноябре подписал Президент Владимир Путин. Пять тысяч – это своего рода компенсация за то, что в уходящем году трудовые пенсии были проиндексированы не в полном объеме. Выплата положена как работающим, так и неработающим пенсионерам. Чтобы получить деньги, никаких заявлений в Пенсионный фонд писать не надо; все начисляется автоматически. Свои пять тысяч пенсионер получит тем же способом, каким каждый месяц получает пенсию, – либо через почту, либо через банк. Доставка будет проходить с 13 по 28 января. По словам Геннадия Пашина, всю подготовку к этой выплате органы ПФР в регионе уже провели. Для этого в бюджете запланированы расходы в размере 1,9 миллиарда рублей.

Налоговой прибавится работы

Важная новость для работодателей: функция администрирования страховых взносов передается от Пенсионного фонда РФ Федеральной налоговой службе России. Что это означает в практическом смысле? С 1 января все страховые отчисления за своих работников работодатель должен отправлять не на счета ПФР, а в налоговую службу. Правда, ряд задач по администрированию по-прежнему останется в компетенции Пенсионного фонда РФ. В связи с ново­введением меняются реквизиты. Поэтому для завершения расчетов и недопущения ошибок при уплате взносов Пенсионный фонд рекомендует до конца 2016 года всем плательщикам (предприятиям, организациям, индивидуальным предпринимателям и др.) внести текущие платежи и недоимку, если таковая имеется.

Будущая пенсия вызывает интерес

Среди посетителей клиентских служб ПФР в Рязанской области недавно был проведен опрос, чтобы узнать, насколько хорошо граждане знакомы со своими пенсионными правами, имеют ли они представление о том, каким образом формируется их будущая пенсия. Оказалось, что данная тема интересна свыше 80 процентам опрошенных. Комментируя во время пресс-конференции эту цифру, руководитель регионального отделения ПФР отметил, что действительно все больше жителей области вникают в «пенсионную» тему. Люди в основном понимают, что будущая пенсия напрямую зависит от размера «белой» (не в конверте) зарплаты и объема трудового стажа при официальном трудоустройстве.

По мнению Геннадия Пашина, возросший интерес к пенсионной тематике вызван несколькими моментами. Во-первых, сейчас специалисты Пенсионного фонда заранее связываются с гражданами, которым в ближайший год предстоит выйти на пенсию. Делается это для того, чтобы будущий пенсионер смог собрать необходимую для начисления пенсии документацию. Нередко граждане, которым скоро на пенсию, обсуждают эту тему в своих семьях, что, в свою очередь, мотивирует и младших родственников задуматься о своем пенсионном будущем. Во-вторых, специалисты ПФР постоянно встречаются с молодежью, студентами, чтобы разъяснить им нюансы пенсионного законодательства. В-третьих, пенсионная тематика активно освещается в Интернете и региональных СМИ, в том числе в газете «Рязанские ведомости».

Статья опубликована в номере 243 (5284) от 28 декабря 2016 года
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