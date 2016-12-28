27 декабря – День спасателя

Уважаемые сотрудники МЧС Рязанской области и ветераны службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем спасателя!

Защита от чрезвычайных ситуаций является неотъемлемой частью работы по обеспечению безопасной и стабильной работы всех систем жизнедеятельности. Со времени своего создания служба спасения проявила себя реальной силой, способной оперативно ликвидировать последствия природных и техногенных катастроф, принимать превентивные меры по их предупреждению.

Рязанские спасатели постоянно находятся на боевом посту. Работая в исключительно сложных условиях, нередко с риском для жизни, они в трудную минуту оперативно приходят на помощь людям. На их счету сотни предотвращенных несчастных случаев и спасенных жизней. Благодаря мужеству и отваге, высокому профессионализму и преданности своему делу сотрудники службы спасения заслужили большое доверие и уважение жителей области. Убежден, что и в дальнейшем они будут ответственно выполнять все поставленные задачи.

Желаю личному составу и ветеранам МЧС здоровья, благополучия, успехов в нелегкой службе на благо России и родного рязанского края!

Губернатор Рязанской области

О.И. Ковалев

Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС!

От имени депутатов областной Думы и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем спасателя!

Сегодня МЧС России является одним из эффективных ведомств с отлаженной системой оперативного реагирования, на самом высоком уровне решающим задачи по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Вы всегда первыми приходите на помощь тем, кто попал в беду, рискуя своей жизнью, мужественно противостоите стихии, техногенным и природным катастрофам, доставляете медикаменты и продовольствие, эвакуируете людей из горячих точек.

Благодаря вашему профессио­нализму, опыту, героизму, умению найти выход из самых сложных, экстремальных ситуаций рязанский отряд спасателей не раз отмечался как один из лучших и организованных в единой государственной системе МЧС. Вы завоевали заслуженный авторитет и доверие жителей области.

Большое спасибо за вашу нелегкую, опасную, но благородную работу, направленную на спасение человеческих жизней. Уверен, что вы и дальше будете беречь традиции, эффективно решать поставленные задачи, честно служить Отечеству.

От всей души желаю всем, кто носит гордое имя «спасатель», мирного неба над головой, крепкого здоровья, спокойствия и добра!





А.В. Фомин,

председатель Рязанской областной Думы,

секретарь Рязанского регионального отделения

партии «Единая Россия»