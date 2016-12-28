«В новый год – без налоговых долгов!»

Акция с таким названием идет в регионе

Есть такая примета; «Как встретишь новый год – так его и проведешь». К налогам она, во всяком случае, имеет самое непосред­ственное отношение. От уровня поступлений денежных средств в государственную казну зависит благополучие и в целом социальной сферы, и большинства граждан. Как же встречают новый год рязанские н­алоговики?

В основном показатели благополучные. Об этом шла речь на минувшей неделе на заседании Общественного совета при региональном управлении ФНС России. За 11 месяцев 2016 года темп роста поступлений в консолидированный федеральный бюджет – 13,3 процента, в консолидированный регио­нальный – 7,3 процента.

Некоторые тенденции даже радуют. Налог на доходы физических лиц, составляющий 42,2 процента от общих поступлений в консолидированный бюджет Рязанской области, собран в объеме 13 миллиардов 77,4 миллиона рублей. Это на 7,3 процента больше, чем за тот же период 2015 года. Между тем номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за январь – октябрь, по данным Рязаньстата, в области составила 26 тысяч 840 рублей и выросла на 6,9 процента. Она растет медленнее, чем сборы этого налога. Значит, борьба с «серыми схемами», с практикой выдачи денег «в конвертах» в регионе дает свои плоды. Правда, плоды эти еще не так велики, как хотелось бы. Но впереди – 2017 год. Борьба будет продолжена. И любители «серых схем» могут напрягаться уже сейчас в преддверии неотвратимости наказания: рано или поздно все их тайные деяния станут явными. Как встретят новый год – так и проведут.

Свои проблемы есть при сборе имущественных налогов. Их осветила вчера на пресс-конференции заместитель руководителя областного управления ФНС России Юлия Орловцева. Традиционно некоторая часть рязанцев вовремя свою обязанность перед государством не выполняет.

Вот некоторые цифры. Начисления по имущественным налогам составили 1 миллиард 718 миллионов рублей. Между тем, по состоянию на 21 декабря, поступления составили 1 миллиард 385,4 миллиона рублей. Недоимка – более 330 миллионов. Уровень собираемости – 80,6 процента.

Юлия Орловцева подчеркнула, что лучше всего жители области платят налог на имущество физических лиц. Здесь уровень собираемости 88 процентов. Хуже всего – земельный налог. Поступления здесь – 77,9 процента.

В регионе продолжается информационно-просветительская акция: «В новый год – без налоговых долгов!». Рязанцам напоминают об их задолженности и СМИ, и громкоговорители, вещающие в местах массового скопления людей. В поселки, села, деревни приезжают специальные мобильные офисы налоговой службы. До Нового года – всего несколько дней. Можно еще успеть ликвидировать задолженность.

Если же этого не сделать, то окажешься под воздействием целого комплекса принудительных акций. Причем – на весь год.

Так, за 11 месяцев 2016 года налоговыми органами направлено 27,6 тысячи исковых заявлений в суды по взысканию с рязанцев 330,7 миллиона рублей. В службу судебных приставов передано более 10 тысяч исполнительных документов на сумму более 161 миллиона рублей. Рязанцам это надо? Не легче ли заплатить налоги и спать спокойно?

Новый год крайне важен и для граждан, и для самих налоговиков еще и вот почему. В последнее время стали очевидны недостатки фискальной системы, которые могут тормозить рост экономики. Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию много внимания уделил налоговой реформе. «Мы должны так ориентировать нашу налоговую систему, чтобы она работала на главную цель: на стимулирование деловой активности, на рост экономики и инвестиций, создавала конкурентные условия для развития наших предприятий», – сказал глава государства. Минфину России уже в следующем году поручено подготовить основные положения этой реформы.

Естественно, многих стал волновать вопрос: а каким будет налог на доходы физических лиц? Ведь давно уже в экономической среде возникают предложения его дифференцировать. Недавно на большой пресс-конференции Владимир Путин расставил все точки над «i», сказав:

«Начнем с налога на доходы физических лиц: 13 процентов. Конечно, вы знаете, когда мы в 2001 году вводили эту плоскую шкалу – 13 процентов – было очень много сомнений … Я уже говорил несколько раз, но есть необходимость, вижу, еще раз сказать, каков был результат после введения плоской 13-процент­ной шкалы на доходы физических лиц: сборы налога на доходы физических лиц увеличились – внимание – в семь раз. И эти средства, которые поступают в казну, потом распределяются для решения социальных задач, – в этом и есть социальная справедливость. Можно ли перейти к дифференцированному налогу на доходы физических лиц? Можно. Может быть, это и будет когда-то сделано, но сейчас, считаю, нецелесообразно».