Областная общественно-политическая газета
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28 декабря 2016 года
№243 (5284)
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28.12.2016
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№243 (5284) |
Первая полоса
Вести районов
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Вести районов

САРАИ. В преддверии Нового года министерство социальной защиты населения области приготовило новогодние подарки для детей из малообеспеченных и многодетных семей. В Сараевском районе сладкие новогодние подарки получили 427 детей из таких семей в возрасте от 2 до 14 лет и 43 ребенка-инвалида.

СПАС-КЛЕПИКИ. В районном центре прошел необычный рейд с участием сотрудников дорожно-патрульной службы и Деда Мороза. Останавливая транспортные средства, инспекторы отделения ГИБДД не только проверяли документы, но и поздравляли водителей и пассажиров с наступающими праздниками и предупреждали о том, что садиться за руль в нетрезвом состоянии не стоит, это грозит лишением водительских прав.

ШИЛОВО. В районном Дворце культуры состоялись курсы декоративно-прикладного творчества «Новогодняя фантазия» для всех желающих. Мастера рукоделия учили создавать в доме праздничное настроение и делать оригинальные подарки для своих близких, в том числе – композиции из еловых или сосновых веток, оформлять праздничный стол.

СПАССК. Участники студии «Глинка» из поселка Брыкин Бор, готовясь к Новому году, сами создают елочные игрушки из глины и фаянса. Каждая игрушка отличается индивидуальностью, авторским взглядом. За несколько лет в студии собралась коллекция таких игрушек: традиционные для Нового года конфеты, Снегурочки, обитатели Окского заповедника.

СОКОЛОВКА. В районе проходит акция «Рождественский подарок» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Принять в ней участие может любой желающий. Молодежь, волонтеры района активно участвуют в акции. Добровольцы Заокской средней школы передали 4 пакета со сладостями, одеждой, игрушками, книжками и многим другим. Не остались в стороне учащиеся Листвянской средней школы. Накануне Нового года все подарки, собранные в ходе акции, будут вручены детям.

КАСИМОВ. Состоялось очередное заседание районной антитеррористической комиссии. На заседании были рассмотрены два вопроса: об усилении мер безопасности при подготовке и проведении новогодних праздников и новогодних каникул и об итогах работы антитеррористической комиссии в 2016 году.

***

В районном центре прошел традиционный фестиваль спортивных достижений. Благодарности за высокие спортивные достижения получили лучшие спортсмены города – победители и призеры областных, всероссийских соревнований по плаванию, по гребле на байдарках и каноэ, полиатлону, легкой атлетике. За личный вклад в развитие спорта на территории города и отличную подготовку спортсменов на соревнованиях различного уровня награждено 17 т­ренеров.

Статья опубликована в номере 243 (5284) от 28 декабря 2016 года
«В новый год – без налоговых долгов!»
Акция с таким названием идет в регионе
Юрий Евстифеев
Профессия и призвание
Пожарные и спасатели Рязанской области получили заслуженные награды
Марина Шерфединова
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№ 243 (5284) от
28 декабря 2016
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«В новый год – без налоговых долгов!»
Акция с таким названием идет в регионе
Профессия и призвание
Пожарные и спасатели Рязанской области получили заслуженные награды
Природный баланс в национальном масштабе
Основные статьи расходов – социальные
Мечты сбываются
Новогодние желания детей исполнились
С подарками и впечатлениями
вернулись рязанские школьники с Кремлевской елки
Нарушителям – штраф
В связи с недавними трагическими событиями в Иркутске внесены изменения в правила розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции на территории региона
В областном центре построят еще один детский сад
Его создадут на средства благотворителей
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