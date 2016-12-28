Областная общественно-политическая газета
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28 декабря 2016 года
№243 (5284)
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28.12.2016
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№243 (5284) |
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Общество
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Профессия и призвание

Пожарные и спасатели Рязанской области получили заслуженные награды
Автор фото: Александр Королев | Профессия и призвание
Фото: Александр Королев.

Торжества, посвященные 26-й годовщине образования МЧС России и Дню спасателя, прошли в Рязанской филармонии. Поздравили спасателей, пожарных и добровольцев с праздником заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев, федеральный инспектор аппарата Полномочного представителя Президента России в ЦФО Сергей Яковлев, начальник главного управления МЧС России по области Сергей Филиппов, руководители региональных министерств, депутаты Рязанской областной Думы, главы муниципальных образований области, сотрудники и ветераны службы.

Алексей Тюменев в поздравительном слове отметил, что сотрудники регионального управления МЧС проявили себя как реальная сила, способная оперативно ликвидировать последствия природных и техногенных катастроф, принимать меры по их предупреждению. «Рязанские спасатели постоянно находятся на боевом посту. Работая в исключительно сложных условиях, нередко с риском для жизни, вы в трудную минуту оперативно приходите на помощь людям. При пожарах, других нештатных ситуациях – вы и ваши коллеги проявляете себя как профессионалы высокого уровня», – подчеркнул Алексей Тюменев. В рамках празднования Дня спасателя подразделения МЧС России пополнились новой техникой.

Сергей Филиппов поздравил сотрудников МЧС с праздником и отметил, что материально-техническая база пожарных частей региона постоянно пополняется. Ежегодно закупаются новые образцы спецтехники, которые поступают на вооружение огнеборцев и спасателей. Глава регионального управления МЧС России вручил представителям пожарных частей и спасательных формирований ключи от пожарных автоцистерн, автолестницы, квадроциклов, снегоходов. Кроме того, в подразделения переданы 2 беспилотных летательных аппарата.

В одном ряду с профессиональными спасателями те, для кого помощь людям стала настоящим призванием. Добровольные пожарные также принимали поздравления и награды. Ключи от пожарной автоцистерны Алексей Тюменев вручил представителю добровольной пожарной команды Рязанского района.

Лучшие сотрудники МЧС России получили региональные, муниципальные и ведомственные награды. Дипломами также отметили журналистов, освещающих работу пожарных и спасателей региона.

Статья опубликована в номере 243 (5284) от 28 декабря 2016 года
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